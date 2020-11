System rynnowy, czyli skuteczne odprowadzanie wody z dachu

Pierwszą i jednocześnie najważniejszą cechą, która warunkuje to, jak dobrać rynny do powierzchni dachu jest tak zwana efektywna powierzchnia dysponowanego przez nas dachu. To obszar każdego dachu, który wymaga docelowego odwodnienia. Efektywna powierzchnia dachu zależy w głównym stopniu od jego kąta nachylenia. Najłatwiej jest wybrać rynny w przypadku powierzchni dwuspadowej. To stosunkowo łatwa konstrukcja, która nie wymaga zbyt wielkiego wysiłku podczas montażu systemu rynnowego.

Jak dobrać rynny do powierzchni dachu? Pomocne mogą okazać się wyliczenia

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku pozostałych powierzchni. Wracamy w takim przypadku do punktu wyjścia analizując jak dobrać rynny do powierzchni dachu. Istnieje na to wiele rozwiązań, a wśród nich często wymienia się specjalne tabele i kalkulatory związane z doborem artykułów do efektywnej powierzchni dachu. To intuicyjne i jednocześnie praktyczne rozwiązanie, które pozwala oszacować, jakie koszty poniesiemy na wybór właściwych rynien do naszego domu. Jeśli chcesz zagłębić znacznie bardziej temat jak dobrać rynny do powierzchni dachu, to zachęcamy do odwiedzenia strony firmy Krop System. Dowiesz się z niej między innymi to z jakiego materiału powinny być rynny oraz co jest istotne przy ich montażu.